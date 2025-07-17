Индийские пилоты оспорили версию катастрофы Boeing

"Они невнимательно прочитали отчет. Мы осуждаем подобные искажения и предпримем меры", — подчеркнул он.

Глава федерации Чаранвир Рандхава заявил, что ни в официальном отчете, ни в заявлении министра гражданской авиации не содержится утверждений о вине пилота.

Федерация индийских пилотов выразила протест против публикации The Wall Street Journal, в которой командир экипажа был назван виновником катастрофы самолета Air India 12 июня в Ахмедабаде.

По его мнению, причиной трагедии могла стать неисправность в системе управления тягой (TCMA). Рандхава также обвинил Boeing в бездействии и призвал создать комиссию с участием пилотов и инженеров.

Он добавил, что индийские пилоты — одни из лучших в мире, и раскритиковал WSJ за попытку навязать одностороннюю трактовку, не отражающую содержание официального документа.

2 июля Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии опубликовало предварительный отчет о крушении Boeing под Ахмедабадом, в котором говорится, что переключатели подачи топлива в оба двигателя самолета были выключены. Записи разговоров в кабине зафиксировали, как один из пилотов спросил другого: "Почему вы отключили [переключатели подачи топлива]?" На что получил ответ: "Я этого не делал". Лайнером управляли 60-летний летчик Сумит Сабгарвал, имевший 8,2 тыс. часов летного опыта, и 26-летний Клайв Кундер с 1,1 тыс. часов налета.

В статье The Wall Street Journal утверждается, что командир разбившегося самолета выключил подачу топлива.