Армения и Иран обсудили открытие коммуникаций в регионе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета Национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности Армении.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Арменией и Ираном. Григорян изложил позицию Армении по вопросу разблокирования региональных транспортных и экономических каналов.

Со своей стороны, Ахмадиан подтвердил официальную позицию Исламской Республики Иран по разблокированию коммуникаций в регионе и выразил готовность содействовать ее реализации.

Кроме того, в разговоре были затронуты последние события в регионе. Оба собеседника подчеркнули важность сохранения безопасности и стабильности на Южном Кавказе.