Российские банки готовятся просить помощи у государства

Крупнейшие российские банки обсуждают возможность обращения за поддержкой к государству на фоне роста объема проблемных долгов, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и источники в банковской сфере.

По данным агентства, как минимум три системно значимых банка допускают, что в ближайшие 12 месяцев им может потребоваться рекапитализация, если ситуация продолжит ухудшаться.

Несмотря на официальную статистику, банкиры оценивают качество своих кредитных портфелей значительно хуже.

Речь идет, в частности, о потенциальной докапитализации через выпуск ОФЗ, как это рассматривалось весной 2022 года. Однако пока признаки системного кризиса остаются слабыми, отмечают источники.

По словам экономиста Владислава Иноземцева, финансовые кризисы в РФ ранее не были вызваны массовыми неплатежами, но ситуацию можно будет отслеживать по динамике корпоративных банкротств. Пока их число сокращается.

Официально ЦБ РФ не разделяет опасения: глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что банки «хорошо капитализированы», а резервы составляют 8 трлн рублей. На 1 апреля доля некачественных корпоративных кредитов составляла 4%, потребительских — 10,5%.

Тем не менее ВТБ сообщил о росте просрочки по розничным кредитам до 5%, с прогнозом до 6–7% к 2026 году. Bloomberg также сообщает, что неплатежи в экономике оцениваются в триллионы рублей, что может привести к банковскому кризису уже в ближайший год.