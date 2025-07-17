Польша отозвала посла из Венгрии

Министерство иностранных дел Польши приняло окончательное решение об отзыве посла из Будапешта в знак протеста против решения венгерских властей предоставить политическое убежище Марчину Романовскому, бывшему заместителю главы польского Минюста, преследуемому Варшавой.
Об этом сообщил пресс-секретарь польского дипведомства Павел Вроньский агентству PAP.
«15 июля Себастьян Кенчек завершил работу и перестал быть послом [Польши] в Венгрии», — заявил Вроньский.
Он добавил, что Польша будет представлена в Венгрии на уровне временного поверенного в делах. Дипломат не уточнил, планирует ли Варшава в дальнейшем поддерживать пониженный уровень дипломатических отношений с Венгрией.