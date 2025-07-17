USD 1.7000
EUR 1.9762
RUB 2.1788
Подписаться на уведомления
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
Новость дня
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Польша отозвала посла из Венгрии

16:17 838

Министерство иностранных дел Польши приняло окончательное решение об отзыве посла из Будапешта в знак протеста против решения венгерских властей предоставить политическое убежище Марчину Романовскому, бывшему заместителю главы польского Минюста, преследуемому Варшавой.

Об этом сообщил пресс-секретарь польского дипведомства Павел Вроньский агентству PAP.

«15 июля Себастьян Кенчек завершил работу и перестал быть послом [Польши] в Венгрии», — заявил Вроньский.

Он добавил, что Польша будет представлена в Венгрии на уровне временного поверенного в делах. Дипломат не уточнил, планирует ли Варшава в дальнейшем поддерживать пониженный уровень дипломатических отношений с Венгрией.

Нетаньяху назвал цель операции Израиля: «демилитаризация» Сирии
Нетаньяху назвал цель операции Израиля: «демилитаризация» Сирии видео; обновлено 17:37
17:37 9754
СГБ против Талышханова
СГБ против Талышханова
17:13 831
Сомнительная российская компания в Азербайджане с сомнительной продукцией
Сомнительная российская компания в Азербайджане с сомнительной продукцией наше расследование
11:04 6645
Трамп украл и футбол
Трамп украл и футбол наша корреспонденция
15:30 2271
Алиев подарил Бердымухамедову карабахского скакуна
Алиев подарил Бердымухамедову карабахского скакуна фото
16:14 2115
«50-дневное окно» от Трампа Путину: идет подготовка к большому наступлению
«50-дневное окно» от Трампа Путину: идет подготовка к большому наступлению
15:53 1970
Чем Иран ответит США в Зангезуре
Чем Иран ответит США в Зангезуре наш обзор
03:35 9835
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
15:10 1284
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
15:01 1558
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше фото; обновлено 15:05
15:05 6100
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
14:39 2779

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху назвал цель операции Израиля: «демилитаризация» Сирии
Нетаньяху назвал цель операции Израиля: «демилитаризация» Сирии видео; обновлено 17:37
17:37 9754
СГБ против Талышханова
СГБ против Талышханова
17:13 831
Сомнительная российская компания в Азербайджане с сомнительной продукцией
Сомнительная российская компания в Азербайджане с сомнительной продукцией наше расследование
11:04 6645
Трамп украл и футбол
Трамп украл и футбол наша корреспонденция
15:30 2271
Алиев подарил Бердымухамедову карабахского скакуна
Алиев подарил Бердымухамедову карабахского скакуна фото
16:14 2115
«50-дневное окно» от Трампа Путину: идет подготовка к большому наступлению
«50-дневное окно» от Трампа Путину: идет подготовка к большому наступлению
15:53 1970
Чем Иран ответит США в Зангезуре
Чем Иран ответит США в Зангезуре наш обзор
03:35 9835
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
15:10 1284
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
15:01 1558
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше фото; обновлено 15:05
15:05 6100
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
14:39 2779
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться