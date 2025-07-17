Сибига переназначен главой МИД Украины

Верховная Рада одобрила кандидатуру Андрея Сибиги на пост министра иностранных дел Украины, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.

Голосование прошло в «пакетном» формате. Это процедура, которая позволяет принимать кадровые решения сразу, без отдельного голосования за каждого кандидата в министры.

Ряд министров сохранили свои должности.

В результате перестановок в правительстве несколько министерств было реорганизовано. Так, Министерство обороны объединили с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности. Должность министра Кабинета министров ликвидирована, ее функции передали Секретариату правительства.

Отметим, что еще не были назначены министр иностранных дел и министр обороны. Предложения на эти должности вносятся отдельно президентом Украины, поэтому голосование по ним проходит отдельно. На эти должности рассматриваются Андрей Сибига и Денис Шмыгаль соответственно.