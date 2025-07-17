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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Сибига переназначен главой МИД Украины

обновлено 17:23
17:23 604

Верховная Рада одобрила кандидатуру Андрея Сибиги на пост министра иностранных дел Украины, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.

По его словам, «за» проголосовал 271 депутат. 

Депутаты Верховной Рады Украины также утвердили Дениса Шмыгаля на должность министра обороны. «За» проголосовали 267 депутатов.

*** 16:38

Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабмина под руководством премьер-министра Юлии Свириденко. По результатам голосования ряд министерств получили новых руководителей. Соответствующее решение поддержало 253 народных депутата.

Голосование прошло в «пакетном» формате. Это процедура, которая позволяет принимать кадровые решения сразу, без отдельного голосования за каждого кандидата в министры.

Ряд министров сохранили свои должности.

В результате перестановок в правительстве несколько министерств было реорганизовано. Так, Министерство обороны объединили с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности. Должность министра Кабинета министров ликвидирована, ее функции передали Секретариату правительства.

Отметим, что еще не были назначены министр иностранных дел и министр обороны. Предложения на эти должности вносятся отдельно президентом Украины, поэтому голосование по ним проходит отдельно. На эти должности рассматриваются Андрей Сибига и Денис Шмыгаль соответственно.

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