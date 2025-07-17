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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Американский генерал пригрозил стереть с лица земли Калининград

16:54 952

Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и ее союзники располагают всеми необходимыми возможностями для оперативного уничтожения Калининградской области в случае войны. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на выступление генерала на конференции Ассоциации армии США LandEuro, прошедшей в немецком Висбадене.

В рамках своего доклада генерал Донахью подчеркнул, что российский эксклав окружен странами — членами НАТО, а альянс располагает планом, который может быть реализован «быстрее, чем когда-либо прежде».

«У нас есть четкий план. Мы уже это спланировали и уже разработали», — заявил Донахью, добавив, что альянс обладает беспрецедентной скоростью реагирования в регионе Балтийского моря.

По его словам, речь идет о разработанном альянсом плане сдерживания Eastern Flank Deterrence Line, направленном на укрепление взаимодействия и боевых возможностей стран-участниц.

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