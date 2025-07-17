Бельгия остановила военные поставки в Израиль

По решению брюссельского суда ограничения касаются продукции, которая может использоваться в военных целях, включая оборонные компоненты без гарантий гражданского назначения.

Бельгийский суд обязал правительство Фландрии прекратить транзит товаров военного назначения в Израиль, сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

В частности, речь идет о контейнере с коническими подшипниками для израильской компании Ashot, заблокированном в порту Антверпена. Эта компания производит трансмиссии для танков Merkava и БМП Namer, активно используемых в секторе Газа.

По данным агентства Belga, были задержаны также поддоны с подшипниками от американской компании Timken. Согласно законам Фландрии, запрещен экспорт, если продукция может прямо поддерживать израильские вооруженные силы.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал атаковать военные и ядерные объекты Ирана. В течение непродолжительной операции Израиль ликвидировал ряд высокопоставленных иранских командиров, а также ученых-атомщиков.

Это в свою очередь вызвало ответную реакцию Тегерана, который начал ежедневные обстрелы баллистикой.

Чуть позже, 22 июня, к противостоянию присоединились США: Америка атаковала три ключевых ядерных объекта Ирана, после чего президент Дональд Трамп заявил, что ядерная программа Тегерана якобы была полностью уничтожена.