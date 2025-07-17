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СГБ против Талышханова

Инара Рафикгызы
17:13 850

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Мирадалата Талышханова, обвиняемого в открытых призывах против государства.

Как сообщает haqqin.az, предварительное следствие, проведенное Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ), завершено. Собранные доказательства и материалы направлены в суд для правовой оценки.

На процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Нарушений закона при передаче дела в суд не выявлено.

Судебное слушание назначено на 30 июля.

Отметим, что Мирадалату Талышханову предъявлено обвинение по статьям 32.4 и 281.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Отметим, что ранее обвиняемый работал в правоохранительных органах Азербайджана.

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