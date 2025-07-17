СГБ против Талышханова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Мирадалата Талышханова, обвиняемого в открытых призывах против государства.

Как сообщает haqqin.az, предварительное следствие, проведенное Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ), завершено. Собранные доказательства и материалы направлены в суд для правовой оценки.