СГБ против Талышханова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Мирадалата Талышханова, обвиняемого в открытых призывах против государства.
Как сообщает haqqin.az, предварительное следствие, проведенное Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ), завершено. Собранные доказательства и материалы направлены в суд для правовой оценки.
На процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Нарушений закона при передаче дела в суд не выявлено.
Судебное слушание назначено на 30 июля.
Отметим, что Мирадалату Талышханову предъявлено обвинение по статьям 32.4 и 281.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Отметим, что ранее обвиняемый работал в правоохранительных органах Азербайджана.