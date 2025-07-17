Израиль ударил по единственному католическому храму в Газе

Израильская армия нанесла удар по церкви Святого Семейства — единственному католическому храму в секторе Газа, сообщает агентство ANSA со ссылкой на Латинский патриархат Иерусалима.

Папа римский Лев XIV выразил соболезнования и призвал к немедленному перемирию. В телеграмме, подписанной кардиналом Пьетро Паролином, подчеркивается необходимость диалога и прочного мира.

Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла сообщил, что по зданию церкви, предположительно, стреляли из танка, но достоверных данных из Газы пока нет.

МИД Израиля отрицает, что храм был целью удара. В заявлении подчеркивается, что Израиль "не наносит удары по религиозным объектам" и сожалеет о любом причиненном ущербе. Обстоятельства инцидента расследуются.

По данным священника Романелли, из 1017 христиан, живших в Газе до октября 2023 года, остались примерно 500. 54 христианина погибли, в том числе 16 при бомбардировке православной церкви Святого Порфирия.