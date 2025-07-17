USD 1.7000
EUR 1.9762
RUB 2.1788
Подписаться на уведомления
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
Новость дня
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Израиль ударил по единственному католическому храму в Газе

17:18 322

Израильская армия нанесла удар по церкви Святого Семейства — единственному католическому храму в секторе Газа, сообщает агентство ANSA со ссылкой на Латинский патриархат Иерусалима.

В результате атаки погибли двое мирных жителей, ранен приходской священник Габриэль Романелли, аргентинец и бывший соратник Папы Франциска.

Папа римский Лев XIV выразил соболезнования и призвал к немедленному перемирию. В телеграмме, подписанной кардиналом Пьетро Паролином, подчеркивается необходимость диалога и прочного мира.

Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла сообщил, что по зданию церкви, предположительно, стреляли из танка, но достоверных данных из Газы пока нет.

МИД Израиля отрицает, что храм был целью удара. В заявлении подчеркивается, что Израиль "не наносит удары по религиозным объектам" и сожалеет о любом причиненном ущербе. Обстоятельства инцидента расследуются.

По данным священника Романелли, из 1017 христиан, живших в Газе до октября 2023 года, остались примерно 500. 54 христианина погибли, в том числе 16 при бомбардировке православной церкви Святого Порфирия.

Нетаньяху назвал цель операции Израиля: «демилитаризация» Сирии
Нетаньяху назвал цель операции Израиля: «демилитаризация» Сирии видео; обновлено 17:37
17:37 9778
СГБ против Талышханова
СГБ против Талышханова
17:13 853
Сомнительная российская компания в Азербайджане с сомнительной продукцией
Сомнительная российская компания в Азербайджане с сомнительной продукцией наше расследование
11:04 6657
Трамп украл и футбол
Трамп украл и футбол наша корреспонденция
15:30 2282
Алиев подарил Бердымухамедову карабахского скакуна
Алиев подарил Бердымухамедову карабахского скакуна фото
16:14 2130
«50-дневное окно» от Трампа Путину: идет подготовка к большому наступлению
«50-дневное окно» от Трампа Путину: идет подготовка к большому наступлению
15:53 1978
Чем Иран ответит США в Зангезуре
Чем Иран ответит США в Зангезуре наш обзор
03:35 9835
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
15:10 1286
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
15:01 1563
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше фото; обновлено 15:05
15:05 6103
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
14:39 2785

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху назвал цель операции Израиля: «демилитаризация» Сирии
Нетаньяху назвал цель операции Израиля: «демилитаризация» Сирии видео; обновлено 17:37
17:37 9778
СГБ против Талышханова
СГБ против Талышханова
17:13 853
Сомнительная российская компания в Азербайджане с сомнительной продукцией
Сомнительная российская компания в Азербайджане с сомнительной продукцией наше расследование
11:04 6657
Трамп украл и футбол
Трамп украл и футбол наша корреспонденция
15:30 2282
Алиев подарил Бердымухамедову карабахского скакуна
Алиев подарил Бердымухамедову карабахского скакуна фото
16:14 2130
«50-дневное окно» от Трампа Путину: идет подготовка к большому наступлению
«50-дневное окно» от Трампа Путину: идет подготовка к большому наступлению
15:53 1978
Чем Иран ответит США в Зангезуре
Чем Иран ответит США в Зангезуре наш обзор
03:35 9835
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
15:10 1286
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
15:01 1563
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше фото; обновлено 15:05
15:05 6103
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
14:39 2785
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться