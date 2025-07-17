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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
Новость дня
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Эрдоган созвонился с аш-Шараа

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17:43 382

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы стороны обсудили последствия израильских ударов и обострение обстановки в Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что удары Израиля по сирийской территории неприемлемы и представляют угрозу для стабильности всего региона. Он заверил, что Турция и в дальнейшем будет оказывать поддержку сирийскому народу.

Президент Турции также отметил, что достигнутое перемирие в Эс-Сувейде было воспринято Анкарой с удовлетворением.

Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа в ответ выразил признательность Эрдогану за поддержку в вопросах сохранения политического единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии.

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