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Лига Европы: сможет ли «Сабах» взять реванш в Словении?

Отдел спорта
17:44 756

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в словенском городе Целе начнется ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между местной одноименной командой и азербайджанским «Сабахом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Болгарии во главе с Драгомиром Драгановым.

В первом матче в Баку «Целе» одержала победу со счетом 3:2.

Победитель этой пары во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с сильнейшим в противостоянии АЕК (Ларнака, Кипр) - «Партизан» (Белград, Сербия). В первом матче на Кипре хозяева победили со счетом 1:0.

Проигравший же отправится во 2-й раунд Лиги конференций, где встретится с победителем пары «Биркиркара» (Мальта) - «Петрокуб» (Молдова). В стартовой игре мальтийцы одержали домашнюю победу - 1:0.

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