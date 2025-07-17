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Суд вынес приговор отцу-убийце дочери

Инара Рафикгызы
17:47 1283

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Валерия Толмачева, обвиняемого в жестоком убийстве своей малолетней дочери.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Фарида Намазова. Согласно приговору, Валерий Толмачев приговорен к 16 годам лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел в ноябре прошлого года в Бинагадинском районе Баку. Валерий Толмачев убил свою годовалую дочь Медину из-за того, что ребенок плакал и не давал ему спать. Разгневанный плачем ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил ее головой об стену.

В.Толмачеву было предъявлено обвинение по статье 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса АР.

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