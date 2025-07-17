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Второй шанс на жизнь Камала Гамбарова

18:05 1057

На сайте Министерства здравоохранения Азербайджана опубликована история Камала Гамбарова, который получил второй шанс на жизнь благодаря посмертному донорству органов.

Камал стал живым доказательством того, «как одно решение может стать судьбоносным», говорится в публикации.

Проблемы со здоровьем у мужчины начались внезапно: вначале были слабость, усталость, отёки: «Симптомы усиливались, и Камал обратился к врачам, прошёл обследования и курсы лечения. Но состояние не улучшалось, уровень креатинина не снижался. Врачи назначили гемодиализ, но и это было лишь временным решением. Единственным шансом на спасение стала пересадка почки».

Камал Гамбаров обратился в Координационный центр по донорству органов и трансплантации при Министерстве здравоохранения, он был включен в лист ожидания. Спустя некоторое время появилась подходящая почка от посмертного донора. Камала взяли под наблюдение специалисты Таможенного госпиталя, врачи под руководством хирурга Мирджалала Казыми успешно провели операцию по трансплантации.

Сегодня Камал чувствует себя стабильно. Он полностью изменил образ жизни, строго соблюдает рекомендации врачей: «После операции я отказался от сигарет и вредных привычек. Питаюсь правильно, слежу за здоровьем… Я каждый день молюсь за душу своего донора. Он спас не только меня, но и других. Я сам уже решил: если когда-нибудь меня не станет, пусть мои органы помогут тем, кто в них нуждается. Это самый ценный дар, который можно оставить после себя. И я искренне благодарен Министерству здравоохранения за создание в Координационного центра по донорству органов».

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