Россия обещает атаковать европейские войска

Создание западными странами коалиции желающих является «воплощением планов о проведении интервенции в Украину». С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы неоднократно заявляли об абсолютной неприемлемости размещения в Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым вкладом. Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать такие так называемые многонациональные силы в качестве законной военной цели», — сказала Захарова.