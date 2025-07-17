Россия обещает атаковать европейские войска

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18:15 1904

Создание западными странами коалиции желающих является «воплощением планов о проведении интервенции в Украину». С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы неоднократно заявляли об абсолютной неприемлемости размещения в Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым вкладом. Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать такие так называемые многонациональные силы в качестве законной военной цели», — сказала Захарова.

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