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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

В России подтвердили смерть командира морской пехоты

18:25 1723

Врио губернатора Курской области России Александр Хинштейн подтвердил смерть командира 155-й гвардейской бригады морской пехоты Леонида Башкардина.

По его словам, Башкардин погиб 2 июля вместе с замглавкома Михаилом Гудковым, который ранее командовал 155-й бригадой, и новым командиром бригады Сергеем Ильиным. Их гибель российские власти подтвердили ранее.

11 июля в результате удара ВСУ по командному пункту в населенном пункте Коренево Курской области были уничтожены не менее 10 старших офицеров РФ.

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