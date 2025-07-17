В России подтвердили смерть командира морской пехоты

Врио губернатора Курской области России Александр Хинштейн подтвердил смерть командира 155-й гвардейской бригады морской пехоты Леонида Башкардина.

По его словам, Башкардин погиб 2 июля вместе с замглавкома Михаилом Гудковым, который ранее командовал 155-й бригадой, и новым командиром бригады Сергеем Ильиным. Их гибель российские власти подтвердили ранее.

11 июля в результате удара ВСУ по командному пункту в населенном пункте Коренево Курской области были уничтожены не менее 10 старших офицеров РФ.