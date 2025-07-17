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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Трамп хочет украинские дроны

18:29 781

Глава Белого дома Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский рассматривают сделку, которая подразумевает покупку Вашингтоном проверенных в боевых условиях украинских беспилотников в обмен на закупку Киевом оружия у США. Об этом заявил сам Зеленский в интервью New York Post.

Украинский лидер отметил, что его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на соглашении, которое поможет каждой стране укрепить свои авиационные технологии.

«Украинские беспилотники способны поражать цели на глубине до 800 миль (1300 км). Жителям Америки нужна эта технология, и ее нужно иметь в своем арсенале», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины заявил, что беспилотники являются ключевым инструментом, который позволил его стране на протяжении более трех лет отражать вторжение России.

«Мы будем готовы поделиться этим опытом с Америкой и другими европейскими партнерами», - сказал Зеленский. По его словам, Украина также ведет переговоры с Данией, Норвегией и Германией.

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