Канцлер Германии пообещал Украине мощное оружие

Украина в скором времени получит системы вооружения дальнего действия, произведённые в кооперации украинских и немецких оборонных предприятий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ранее генерал-майор немецкой армии Кристиан Фройдинг сообщил, что первые украинские дальнобойные ракеты, профинансированные Германией, поступят на вооружение ВСУ к концу июля.

Фройдинг подчеркнул, что Украине нужны ракетные системы, способные поражать цели в глубине российской территории. Речь идет, например, о складах, командных пунктах, военных аэродромах. Германия, по его словам, предоставит финансовую поддержку для приобретения этих ракет.

Генерал-майор сообщил, что соглашение между украинской промышленностью и министерством обороны Украины было подписано недавно. Программа была инициирована в конце мая.

В ближайшие месяцы, по его словам, количество таких ракет будет «выражаться трехзначным числом».