Захарова о карманах Еревана

Россия «не собирается заглядывать в карманы Еревана», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о готовности ЕС инвестировать в Армению не менее 2,5 млрд евро для устойчивости и включения ее в региональные экономические инициативы.

«Видимо, речь идет о деньгах, которые уже Брюссель неоднократно обещал предоставить Еревану, армянскому народу, в какой степени это обещание выполняется, надо спросить в Ереване. Получали ли они эти деньги или нет? Мы не собираемся заглядывать в их карманы».

По ее словам, «форматы, в которые Брюссель старательно пытается вовлечь, в частности, Ереван, направлены на нанесение ущерба, искусственное привнесение нестабильности в региональные дела или замедление развития».

Ранее в совместном заявлении по итогам трехсторонней встречи премьер-министра РА Никола Пашиняна, председателя Европейского Совета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен говорилось, что в рамках стратегии «Global Gateway» ожидается, что инвестиции ЕС в Армению достигнут 2,5 млрд евро, что будет способствовать инклюзивному росту и развитию связей.

В заявлении также отмечалось, что ЕС подтвердил свою твердую приверженность поддержке устойчивости и долгосрочного развития Армении посредством существенной финансовой и технической помощи.