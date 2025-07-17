Первая страна ЕС ввела санкции против израильских чиновников

Правительство Словении в четверг приняло решение о запрете въезда на свою территорию двум министрам правительства Израиля, которых обвиняет в подстрекательстве к геноциду в секторе Газа, сообщила пресс-служба словенского правительства.
Санкции Словении касаются министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.
«Они публично защищают расширение незаконных израильских поселений на Западном берегу, принудительное выселение палестинцев и призывают к насилию против гражданского палестинского населения», – отметили в правительстве Словении.
Там добавили, что эти заявления противоречат постановлению Международного суда ООН от июля 2024 года о политике и практике Израиля на оккупированных территориях.