Американский генерал об уничтожении Калининграда

Североатлантический альянс подготовил план по оперативному подавлению потенциала российской армии в Калининградской области. Об этом в четверг, 17 июля, заявил командующий войсками США в Европе и Африке Кристофер Донахью.

По словам генерала, этот регион окружен странами НАТО, которые в случае необходимости смогут провести маневр по предотвращению потенциального продвижения российской армии.

Он добавил, что члены альянса уже активно работают над стратегией сдерживания на восточном фланге, которая заключается в наращивании численности сухопутных войск и налаживании коммуникации внутри военного блока.

Калининград имеет ширину примерно 47 миль и окружен НАТО со всех сторон, и армия и ее союзники теперь имеют возможность стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли это сделать, передает слова Донахью издание Defense News.