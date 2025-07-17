Указ Путина: в Грузии будут получать российские паспорта

Президент России Владимир Путин подписал «указ», согласно которому жители сепаратистских регионов Грузии: Абхазии и Южной Осетии, являющиеся гражданами России, смогут получать российские общегражданские паспорта непосредственно на территории этих сепаратистских образований.
Это право предоставляется жителям указанных территорий, которые официально приобрели российское гражданство и постоянно проживают в Абхазии или Южной Осетии.
Возможность обращаться за получением российских паспортов, не покидая контролируемые сепаратистами территории, сохраняется до 1 августа 2028 года включительно.