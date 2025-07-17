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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Указ Путина: в Грузии будут получать российские паспорта

20:15 2661

Президент России Владимир Путин подписал «указ», согласно которому жители сепаратистских регионов Грузии: Абхазии и Южной Осетии, являющиеся гражданами России, смогут получать российские общегражданские паспорта непосредственно на территории этих сепаратистских образований.

Это право предоставляется жителям указанных территорий, которые официально приобрели российское гражданство и постоянно проживают в Абхазии или Южной Осетии.

Возможность обращаться за получением российских паспортов, не покидая контролируемые сепаратистами территории, сохраняется до 1 августа 2028 года включительно.

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