«Карабах» арендовал марокканца у загребского «Динамо»

Футбольный клуб « Карабах » объявил о еще одной удавшейся трансферной сделке.

После долгих переговоров чемпион Азербайджана взял на год в аренду марокканца Сэми Ммае, который принадлежит загребскому «Динамо». Защитник будет играть под 3-м номером.

Родившийся в Бельгии футболист ранее выступал также за бельгийские «Стандард» и «Сент-Трюйден», нидерландский «Маастрихт» и венгерский «Ференцварош».

Ммае провел 10 матчей за сборную Марокко.

Это четвертый трансфер «Карабаха» в нынешнем межсезонье. Ранее были подписаны бразильцы Дани Болт и Педро Бикальо, а также ивуариец Крис Куаку.

Уже 23 июля «Карабах» проведет в Ирландии первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Шелбурна». Ответная встреча состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.