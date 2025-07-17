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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
Новость дня
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Турки хотят ядерное оружие

20:58 989

Большинство граждан Турции считают, что стране следует обзавестись ядерным оружием, пишет Middle East Eye.

Свежий опрос показал, что 71% граждан Турции поддерживают идею разработки собственного ядерного оружия. Это изменение в общественном мнении связывают с недавними ударами Израиля по Ирану и ростом опасений по поводу способности Турции защитить себя в случае конфликта. При этом 72% опрошенных не верят, что НАТО эффективно защитит страну в случае нападения.

Несмотря на то, что Анкара не заявляла о планах по созданию ядерного оружия и является участником Договора о нераспространении, общественное недоверие к западным союзникам и сомнения в эффективности системы ПВО усиливают поддержку идеи ядерного сдерживания. Эксперты отмечают, что чувство внешней угрозы объединяет турецкое общество вне зависимости от политических взглядов.

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