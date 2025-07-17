Эрдоган ответил на слова Нетаньяху о Сирии

«Израиль, прикрываясь друзами, за последние два дня перенёс свою зону бандитизма в Сирию. Израиль — это государство-террорист, не признающее закон, не признающее правила, беспринципное, избалованное и обезумевшее. Главная проблема нашего региона — это агрессия Израиля.

Мы не допустим раздробления Сирии. Те, кто мечтает о создании коридора между югом и севером Сирии, не достигнут своих целей», - заявил турецкий лидер.

По его словам, те, «кто доверяет Израилю и встает на его сторону, в конечном итоге поймут, что совершили серьёзную ошибку».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил закрытой для сирийской армии территорию между Дамаском и Голанскими высотами.

«Мы установили четкую политику, демилитаризация территории к югу от Дамаска, от Голанских высот до друзских гор, — это одна [красная] линия. Вторая линия — это защита братьев наших братьев, друзов в друзских горах. Мы не позволим военным силам спуститься к югу от Дамаска, мы не позволим причинить вред друзам в Джебель Друзе», — сказал Нетаньяху.