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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Вице-президент США: Больше ни копейки для Украины

21:58 1568

Вице-президент США Джей Ди Вэнс полностью поддерживает президента Дональда Трампа в том, чтобы освободить американских налогоплательщиков от предоставления помощи Украине. Об этом телеканалу Fox News Digital заявил представитель Вэнса.

«Вице-президент Вэнс полностью поддерживает план президента Трампа по спасению американских налогоплательщиков от бесконечного финансирования войны в Украине», - сказал представитель Вэнса телеканалу.

Он отметил, что Вашингтон не собирается оплачивать оружие для Киева, так как Трамп, в отличие от экс-президента США Джо Байдена, поставил интересы страны на первое место. Теперь необходимость оплаты легла на их европейских союзников.

Как пишет телеканал, благодаря новой модели Трампа «Европа платит, оружие поступает, а сопротивление ослабевает».

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