Вице-президент США: Больше ни копейки для Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс полностью поддерживает президента Дональда Трампа в том, чтобы освободить американских налогоплательщиков от предоставления помощи Украине. Об этом телеканалу Fox News Digital заявил представитель Вэнса.
«Вице-президент Вэнс полностью поддерживает план президента Трампа по спасению американских налогоплательщиков от бесконечного финансирования войны в Украине», - сказал представитель Вэнса телеканалу.
Он отметил, что Вашингтон не собирается оплачивать оружие для Киева, так как Трамп, в отличие от экс-президента США Джо Байдена, поставил интересы страны на первое место. Теперь необходимость оплаты легла на их европейских союзников.
Как пишет телеканал, благодаря новой модели Трампа «Европа платит, оружие поступает, а сопротивление ослабевает».