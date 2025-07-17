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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Белый дом о суровых мерах против России

22:17 1663

Если через 50 дней в Украине не будет прекращения огня, Россия столкнется с очень высокими тарифами и вторичными санкциями, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Страны, покупающие нефть у России, также попадут под санкции», - подчеркнула Ливитт.

14 июля 2025 года президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором потребовал от России в течение 50 дней заключить мирное соглашение с Украиной, угрожая в противном случае ввести вторичные пошлины на уровне 100% против торговых партнеров Москвы.

Он также анонсировал поставки Украине систем ПВО, включая комплексы Patriot, и другого военного оборудования за счет европейских стран НАТО. Трамп выразил разочарование в президенте РФ Владимире Путине, отметив, что ранее переговоры срывались, но подчеркнул, что использует торговлю как инструмент для прекращения войн.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность за поддержку, но назвал 50-дневный срок слишком долгим, указывая на продолжающиеся жертвы и разрушения. Мэр Киева Виталий Кличко также выразил недовольство, считая, что этот период дает России возможность для дальнейшей эскалации.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас приветствовала жесткую позицию Трампа, но отметила, что 50 дней — слишком большой срок, учитывая ежедневные жертвы среди мирных жителей. Она призвала к более срочным мерам.

Кремль фактически отверг ультиматум. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал требования США «неприемлемыми», подчеркнув, что Россия «продолжит добиваться своих целей военным путем, если Запад не учтет ее условия».

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность, что Россия «справится с новыми санкциями, как справлялась с предыдущими». Владимир Путин официально не ответил, но, по данным Reuters, считает, что экономика РФ способна выдержать давление, и не намерен выводить войска под угрозой санкций.

После заявления Трампа интенсивность боевых действий не снизилась. В ночь на 17 июля Россия атаковала Днепр 64 беспилотниками, что стало одной из крупнейших атак за последнее время. Один человек погиб, пятеро были ранены. Также продолжались обстрелы Донецкой, Сумской и Харьковской областей, в том числе атака на роддом в Харькове, где пострадали роженицы и младенцы

Эксперты, такие как австралийский генерал Мик Райан и аналитики Института изучения войны (ISW), считают, что Путин не демонстрирует готовности к компромиссам и может использовать 50-дневный срок для эскалации, стремясь к максимальному продвижению на фронте до 2 сентября 2025 года (конец ультиматума). ISW отмечает, что Путин рассчитывает «пережить» западную поддержку Украины.

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