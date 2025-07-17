«Хет-трик» от израильской армии

Армия обороны Израиля ликвидировала в ходе боев в секторе Газа трех полевых командиров радикального движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля ликвидировала заместителя командира батальона «Джабалия» движения ХАМАС Ияда Насера. Вместе с ним были убиты командир центральной роты батальона «Джабалия» Хасан Махмуд Маръи и заместитель командира роты батальона «Бейт-Ханун» движения ХАМАС Мухаммед Заки Хамад», - говорится в заявлении.
По данным ЦАХАЛ, все трое ликвидированных радикалов участвовали в нападении на территорию Израиля и резне, устроенной ХАМАС 7 октября 2023 года.