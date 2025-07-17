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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Путин собирается запретить Telegram и WhatsApp

23:13 408

В России могут быть введены ограничения на использование мессенджеров, разработанных в «недружественных странах». Об этом говорится в поручении, которое Владимир Путин направил правительству РФ. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах», — указано в поручении. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. До 1 сентября он должен будет представить доклад.

В конце июня Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о создании национальной цифровой платформы. Центральным элементом новой системы станет российский мессенджер MAX. Он будет интегрирован с действующими государственными цифровыми площадками и позволит, например, передавать данные с портала «Госуслуги», подтверждать личность, возраст или право на социальные льготы.

Однако внедрение такой системы вызывает обеспокоенность у правозащитников. Михаил Климарев, глава «Общества защиты интернета», назвал проект MAX инструментом слежки за гражданами. По его словам, в политике конфиденциальности новой платформы прямо указано, что вся информация пользователей может быть передана государственным органам по запросу. «Доступ к данным получат ФСБ, МВД, Центробанк, Налоговая и даже Росалкорегулирование», — заявил Климарев.

В Госдуме, тем временем, заговорили о возможном ужесточении мер в отношении популярных зарубежных платформ. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский не исключил, что Telegram и WhatsApp, после запуска отечественной системы, могут попасть под более жесткие санкции за «нарушения российского законодательства». Вскоре после этого проект «На связи» сообщил о проведенном в России тестировании ограничения доступа к Telegram и WhatsApp.

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