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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
Новость дня
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

И Фицо не помог России

23:30 152

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава одобрит 18-й пакет санкций ЕС против России 18 июля, сообщает Reuters.

До этого Фицо активно сопротивлялся принятию пакета. Он объяснял позицию Братиславы в этом вопросе планами Европейской комиссии полностью отказаться от поставок газа из РФ к 1 января 2028 года.

На новый пакет ограничений в отношении Москвы наложила вето и Мальта. Островное государство не согласно с предложением снизить потолок цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Мальта занимается перевозками топлива из РФ, и это сокращение может повлиять на экономику страны, считают в Валетте.

В свою очередь, Эстония пообещала блокировать новый пакет санкций, если в него не включат ценовой потолок. В Таллине уверены, что именно эта мера станет самой значимой среди новых ограничений.

Еврокомиссия после переговоров с южноевропейскими странами предложила ввести гибкий верхний лимит цен на российскую нефть, что пока не переубедило власти Мальты. На фоне продолжающихся дискуссий главы МИД стран ЕС выделили из пакета в отдельное производство принятие персональных санкций против ряда представителей российских властей и бизнеса – этот шаг противодействия не встретил.

И Фицо не помог России
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