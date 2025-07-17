Что за заболевание выявили у Трампа?

Президент США Дональд Трамп прошел медицинское обследование из-за «незначительного опухания» ног и синяков на одной из рук. У главы Белого дома обнаружили хроническую венозную недостаточность, пишет The Hill.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп прошел ультразвуковое обследование и «комплексное обследование», которое включало диагностическое исследование сосудов. Оно подтвердило, что Трамп страдает хронической венозной недостаточностью.

Это заболевание возникает, когда вены ног человека не могут нормально перекачивать кровь к сердцу, что приводит к ее застою, и является распространенным среди людей старше 70 лет.

В Белом доме отметили, что признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний, которые могут сопровождаться закупоркой, не было обнаружено.

На недавних фотографиях также были видны синяки на тыльной стороне руки президента. Его врач заявил, что эти следы «соответствуют незначительным повреждениям мягких тканей от частых рукопожатий».

В апреле президент Трамп прошел ежегодный медосмотр. Врачи оценили его состояние здоровья и рассказали, способен ли он быть американским лидером.

Согласно проведенному осмотру, президентский врач Шон Барбабелла вынес вердикт относительно состояния здоровья главы Белого дома. По данным Барбабеллы, президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя крепкое сердечно-сосудистое, легочное, неврологическое и общее физическое здоровье.

Врач отметил, что дни президента включают участие во многих встречах, публичные выступления, общение с прессой и частые победы в соревнованиях по гольфу, и этот его активный образ жизни в значительной степени способствует его благополучию.