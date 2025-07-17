Провал Израиля: Иран на высоте

В ходе последнего вооруженного противостояния между Ираном и Израилем летом 2025 года Тегеран продемонстрировал беспрецедентную способность к стратегической адаптации в условиях активной фазы конфликта. Судя по оценке Американского центра мониторинга конфликтов и ракетных технологий (CMCRT), иранские вооруженные силы применили тактику «обучающего боя», позволяющую анализировать в режиме реального времени эффективность противоракетной обороны Израиля и оперативно корректировать свою наступательную стратегию. На первом этапе конфликта (1–10 июня) только 8 процентов выпущенных Ираном ракет достигали целей, обходя израильскую многоуровневую систему ПВО. Но уже ко второй декаде июня этот показатель возрос до 16 процентов, что является тревожным сигналом о снижении эффективности израильских систем ПРО «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец».

Наиболее разрушительным в войне стал день 22 июня, когда из 27 выпущенных иранских ракет 10 поразили цели в Израиле, включая инфраструктурные объекты в Хайфе и Ашдоде, а также военную базу в пустыне Негев. Позднее в двух разных районах — Нетании и Кирьят-Гате — были обнаружены обломки гиперзвуковой ракеты «Фаттах-1», что стало первым зафиксированным фактом применения этого типа оружия на территории Израиля. Иран продемонстрировал высокую гибкость в применении боевых средств. Вместо массированных ракетных обстрелов с одной точки иранские силы начали использовать распределенные пусковые платформы по всей территории страны, включая скрытые установки в провинциях Исфахан, Фарс и Систан-Белуджистан, что значительно усложнило возможности разведки и упреждающих ударов со стороны Израиля.

Особое внимание экспертов привлекло также использование Ираном короткоживущих каналов управления огнем, основанных на локальных системах связи и спутниковой синхронизации, что снижало риск электронного подавления. Каждая серия ракетных ударов Ирана становилась шагом в эволюции, а не просто актом атаки — проводился анализ перехватов, корректировались углы пуска и высота траектории, происходило перераспределение типов ракет: от баллистических до гиперзвуковых. До начала конфликта израильское военное командование предполагало, что существующие системы ПВО смогут нейтрализовать не менее 90 процентов угроз. Но практика показала, что при грамотном управлении даже ограниченное число высокоточных ракет может пробить глубоко эшелонированную оборону. Проблему израильской противоракетной обороны усугубил тот факт, что значительная часть перехватов была направлена на защиту Тель-Авива, Иерусалима и стратегических объектов в центре страны, что оставило менее защищенной периферию Израиля. Так, в результате попаданий 18 и 22 июня были выведены из строя электроподстанции в районе Ашкелона и поврежден нефтяной резервуар на юге страны.

Текущие события указывают на смену тактической парадигмы в регионе Ближнего Востока. Иран, несмотря на санкционное давление и технологическое отставание, продемонстрировал способность проводить операции 5-го поколения, важную роль в которых играют скорость адаптации, асимметричное мышление и гибридные методы. При этом стоит отметить, что по оценкам Международного института стратегических исследований (IISS), Иран располагает до 3 тысяч различных ракет малой и средней дальности, включая до 150 гиперзвуковых боеголовок экспериментального уровня. При нынешнем уровне эффективности даже 15 процентов попаданий такого арсенала способны нанести израильской инфраструктуре весьма существенный ущерб. Подводя итоги, отмечу, что последняя фаза ирано-израильского конфликта продемонстрировала уязвимость высокотехнологичных демократий перед нестандартным и адаптивным противником. Израиль, несмотря на значительное превосходство в разведывательных возможностях и системах ПВО, оказался не готов к быстрой смене тактики со стороны Ирана.