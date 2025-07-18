Командующий французской армией в Анкаре

Начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар прибыл в Анкару по официальному приглашению турецкого коллеги Метина Гюрака.
Как пишут зарубежные СМИ, Бюркар также встретился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар прибыл в Анкару по официальному приглашению турецкого коллеги Метина Гюрака.
Как пишут зарубежные СМИ, Бюркар также встретился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.
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