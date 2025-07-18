Украина будет тестировать иностранное оружие против России

Украина позволит иностранным оборонным компаниям испытывать свое новейшее вооружение на линии фронта в рамках борьбы с российским вторжением, сообщила в четверг государственная инвестиционно-промышленная платформа Brave1.

По программе «Испытано в Украине» компании будут направлять продукцию в страну, проводить онлайн-обучение украинских военных, а затем получать отчеты об использовании оружия на передовой, говорится в заявлении Brave1.

«Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. А компаниям — понимание того, что действительно работает на фронте», — заявил глава по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз на конференции по обороне в немецком Висбадене.

По его словам, программа вызвала серьезный интерес, однако он не стал называть компании, уже присоединившиеся к ней, и отказался раскрыть детали реализации, включая возможные расходы.

Спустя более трех лет после начала вторжения российские войска продолжают наступление вдоль протяженной линии фронта длиной более 1000 километров и усиливают авиаудары по украинским городам.

Ставка Украины — развивающаяся оборонная промышленность, частично финансируемая иностранными инвестициями, которая должна помочь сдерживать превосходящую по силам российскую армию.

Платформа Brave1 была создана правительством в 2023 году и включает онлайн-хаб, где украинские оборонные компании могут привлекать инвестиции, а военные — заказывать оружие. По словам Мороза, Brave1 составила список приоритетных технологий, которые планируется тестировать.

«В списке приоритетов — прежде всего системы ПВО: новые средства противовоздушной обороны, перехватчики дронов, системы на базе ИИ, решения против планирующих авиабомб», — отметил он.

Также в список входят беспилотные системы на воде, наземные системы электронного подавления и современные средства управления огнем, в том числе ИИ-навигация для повышения точности гаубиц.