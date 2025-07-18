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Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск

Тагизаде лишился депутатского статуса

01:18 122

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа России азербайджанского происхождения Халид Тагизаде, назвавший регион «исторической родиной» узбеков, досрочно сложил полномочия.

Ранее на заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа депутаты большинством голосов приняли Тагизаде от должности заместителя председателя комитета по социальному развитию и приостановить выплату ему заработной платы.

Как пояснил председатель комитета Василий Филипенко, основанием стало нарушение депутатской этики — в начале июня Тагизаде отказался прервать отпуск и не явился на заседание комиссии по этике.

Халид Тагизаде, член КПРФ и депутат на освобождённой основе, выразил возмущение принятым решением, заявив, что «у него семья и дети». Он также обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность отстранения от зарплаты. По данным источников, его ежемесячный доход с учётом должности заместителя председателя комитета составлял около 200 тысяч рублей, что значительно превышает среднюю зарплату по Югре.

Ранее Тагизаде оказался в центре скандала после высказывания о «возвращении узбеков на историческую родину» — он заявил, что Югра является исторической территорией, связанной с узбекскими ханами, и наплыв мигрантов из Узбекистана представляет собой «естественное возвращение». Эти слова вызвали резкую критику со стороны спикера окружной Думы Бориса Хохрякова, который обвинил депутата в подрыве репутации законодательного органа и нарушении этических норм.

Тагизаде позже принёс извинения, но заявил, что его слова были вырваны из контекста администраторами Telegram-каналов и журналистами. Он утверждает, что говорил в формате гипотезы и не имел цели кого-либо оскорбить.

Тагизаде лишился депутатского статуса
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