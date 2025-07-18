Лидер Венгрии допустил выход из ЕС

Теоретическая возможность выхода Венгрии из Евросоюза (ЕС) есть, поскольку объединение, «которое создавалось как экономическое, сегодня представляет собой политическое», заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Но в настоящий момент для Будапешта выгоднее оставаться в ЕС, рассказал он в интервью на YouTube-канале Ultrahang.

«Если я увижу, что это [членство в ЕС] больше не стоит того, я выскажусь... Но если такая точка и существует, то пока я ее не вижу даже на горизонте... Сегодня для Венгрии гораздо выгоднее быть внутри Евросоюза и бороться за перемены изнутри, чем выйти из него», — пояснил Орбан.

По его словам, когда Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году, «он был совсем не таким, как сейчас»: Брюссель «не навязывал странам позиции по вопросам миграции, гендерного воспитания несовершеннолетних или участия в военном конфликте», сказал Орбан.

«Мы вступили в экономический союз и теперь находимся в политическом союзе. Вот почему британцы вышли. Так что этот Евросоюз — это не тот Евросоюз», — отметил венгерский премьер-министр.

Орбан также выразил мнение, что в нынешнем виде ЕС «не приходится рассчитывать на общеевропейское процветание». «Оно просто исчезает, испаряется, разлагается, с ним покончено», — сказал он.