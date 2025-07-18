Друзы взывают к израильскому солдату

Мадждаль-Шамс (Голанские высоты). Друзы просят помощи у израильского солдата у пограничного ограждения на границе с Сирией
Газа (Палестина). Огромный столб дыма после израильского удара по палестинцам
Буэнос-Айрес (Аргентина). Акция протеста пенсионеров против экономической политики правительства
Рубе (Франция). Мурал со Статуей Свободы, стыдливо закрывающей лицо
Гранада (Испания). Изнуряющая жара, из-за которой в стране уже погибли несколько человек. Цифровой дисплей показывает температуру 47°C
Гравелин (Франция). Мигранты садятся в надувную лодку, чтобы пересечь Ла-Манш и добраться до Великобритании
Гопалгандж (Бангладеш). Военных используют против протестующих во время митинга оппозиционной Национальной гражданской партии