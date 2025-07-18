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Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
Новость дня
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск

Друзы взывают к израильскому солдату

объектив haqqin.az
Отдел информации
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Мадждаль-Шамс (Голанские высоты). Друзы просят помощи у израильского солдата у пограничного ограждения на границе с Сирией

Газа (Палестина). Огромный столб дыма после израильского удара по палестинцам

Буэнос-Айрес (Аргентина). Акция протеста пенсионеров против экономической политики правительства

Рубе (Франция). Мурал со Статуей Свободы, стыдливо закрывающей лицо

Гранада (Испания). Изнуряющая жара, из-за которой в стране уже погибли несколько человек. Цифровой дисплей показывает температуру 47°C

Гравелин (Франция). Мигранты садятся в надувную лодку, чтобы пересечь Ла-Манш и добраться до Великобритании

Гопалгандж (Бангладеш). Военных используют против протестующих во время митинга оппозиционной Национальной гражданской партии

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«Культура — это язык, который понимают в любой точке мира»: Интизар Касимов о творчестве, кино и диаспоре наши беседы
02:54 100
Друзы взывают к израильскому солдату
Друзы взывают к израильскому солдату объектив haqqin.az
02:41 233
Лидер Венгрии допустил выход из ЕС
Лидер Венгрии допустил выход из ЕС
01:48 688
Тагизаде лишился депутатского статуса
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01:18 1139
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
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Провал Израиля: Иран на высоте
Провал Израиля: Иран на высоте наше поле зрения
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