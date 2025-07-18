«Культура — это язык, который понимают в любой точке мира»: Интизар Касимов о творчестве, кино и диаспоре

В интервью haqqin.az Интизар Касимов рассказал о ключевых вехах своей карьеры, вызовах, с которыми сталкивался, и вдохновении, которое помогает ему развивать кросс-культурные медиа.

В его портфолио — десятки фильмов, театральных постановок, выставок и телевизионных программ, получивших признание в Азербайджане, Турции, России, Канаде, Нидерландах и других странах. Среди них — фильм «Честь офицера» (Zabit Şərəfi), сериал «Ər və Arvad», короткометражка «Qız Qalası», ставшая участником 8 международных фестивалей, и документальные проекты, объединяющие сценическое и визуальное искусство.

Он начинал карьеру на родине, сотрудничая с ведущими азербайджанскими и международными компаниями — Aqil M.Film, Ultra Production, Baku Media Center, а также Бакинским муниципальным театром под руководством народной артистки Амалии Панаховой. Уже тогда он проявил себя как талантливый организатор, креативный продюсер и лидер, способный трансформировать культурные институции и создавать проекты, достойные фестивальных экранов.

В Канаде успешно работает азербайджанский продюсер и арт-директор Интизар Касимов — человек, чьи проекты объединяют искусство, технологии и культуру разных стран. Его вклад в развитие театра, кино и культурных инициатив признан не только в Азербайджане, но и на международном уровне.

– Ваша 14-летняя продюсерская карьера отмечена рядом наград, в том числе премиями «ГРАНД» и «Самый креативный продюсер года». Вы стали одним из первых, кто привнес в азербайджанский кинематограф элементы нуара, сняв в 2015 году короткометражный фильм «Честь офицера». Почему вы выбрали этот стиль, и какова была реакция профессионального сообщества?

– Фильм «Zabit Şərəfi» («Честь офицера») был для нашего творческого коллектива своего рода экспериментом. Мы хотели показать, что азербайджанский кинематограф способен говорить на универсальном визуальном языке и при этом сохранять национальную драматургию. Нуар в чистом виде — жанр редкий для постсоветского пространства, а в Азербайджане его до нас вообще не было. Мы объединили стиль графического романа, анимации и живого кино. Моя задача как продюсера заключалась в создании визуальной концепции, контроле художественного качества и управлении всей производственной частью. Фильм вызвал живой отклик у зрителей и критиков, потому что он был неожиданным и по-настоящему новым.

– Ваш фильм «Qız Qalası» получил признание сразу на восьми международных фестивалях. Вы также активно работаете с фестивальными стратегиями и постпродакшн-процессами. Какой была ваша роль в этом проекте, и чем он отличается среди остальных?

– Этот проект для меня особенно важен, потому что он представляет собой синтез национального символа — Девичьей башни — и современного визуального языка. Я выступал в роли постпродакшн-супервайзера: курировал финальный монтаж, цветокоррекцию, работу со звуком, визуальные эффекты. Но не менее важно было правильно выстроить стратегию выхода фильма на международный рынок — мы подавались на фестивали в США, Европе, Азии. Это тоже часть продюсерской работы: донести фильм до аудитории, правильно его позиционировать. Думаю, успех подтвердил, что у нашей культуры есть потенциал глобального звучания.

– Азербайджанский зритель помнит сериал «Ər və Arvad» — первую официально лицензированную ситком-комедию в стране, собравшую миллионные просмотры. Вы были исполнительным и линейным продюсером этого проекта. Как вам удалось адаптировать западный формат под местную аудиторию?

– Это был настоящий вызов. Западный ситком — это ритм, структура, определенный тип юмора. Наша задача заключалась в том, чтобы адаптировать формат без потери узнаваемости. Мы выстраивали сценарий, работали с режиссерами, кастингом, визуальным стилем. Мне важно было, чтобы шоу не выглядело калькой, а стало своим — с местными интонациями, героями, диалогами. В итоге мы получили широкий отклик, особенно от молодёжной аудитории, и, главное, создали прецедент в национальной телеиндустрии.

– Вы работали в Турции, России, Нидерландах, Канаде. В каждой из этих стран вы организовывали выставки, ваши фильмы участвовали на международных фестивалях, продюсировали рекламные и телевизионные проекты. Как работа с международной аудиторией повлияла на ваше понимание продюсерского ремесла?

– Международный опыт дал мне главное — гибкость и чуткость к культурным контекстам. Проект для Fashion TV, выставки микроскульптора Николая Сядристого в Нидерландах и Стамбуле, фильм на российском НТВ — все это требовало разной стилистики, разного подхода к команде и зрителю. Но везде было общее: внимание к качеству, к содержанию, к деталям. Эти проекты научили меня не терять собственный стиль, но при этом адаптироваться и находить универсальный визуальный язык.

– В Азербайджане вы сыграли ключевую роль в трансформации Бакинского муниципального театра: от традиционной сцены к современной культурной платформе с цифровыми решениями. Расскажите, как вам это удалось?

– Моя работа с театром началась в момент, когда учреждение стояло на распутье — либо оставаться в рамках классического подхода, либо искать новые формы. Мы выбрали второе. Внедрили мультимедийные форматы, наладили связи с киноиндустрией, экспериментировали с жанрами. Впервые в истории театра мы интегрировали элементы киноязыка в сценические постановки. Я также занимался креативной координацией, продюсированием, выстраивал партнерства с фестивалями, образовательными платформами. Благодаря этому театр стал интересен молодежи, начал говорить на современном культурном языке. Это было не только управленческое, но и идейное переосмысление театра как института.

– Вы работаете в Canada ELTV Production и активно развиваете проекты Azerbaijan House in Canada. Что для вас значит быть культурным представителем своей страны за рубежом?

– Это большая ответственность и одновременно — вдохновение. Через культурные проекты я рассказываю миру об Азербайджане: через музыку, визуальные образы, символику. Мы проводим мероприятия, выпускаем медиаконтент, сотрудничаем с местными организациями. Особенно ценю возможность работать с молодежью, вовлекать новое поколение в диалог о культуре, идентичности и будущем.

– Над чем вы мечтаете поработать в будущем? Какой проект стал бы воплощением ваших творческих амбиций?

– Я давно вынашиваю идею мультижанрового арт-фильма, который объединит этнографию, театр и визуальную музыку. Хочу, чтобы это был не просто фильм, а культурное событие, синтез образов, смыслов и технологий. Кроме того, мечтаю о международной выставке, посвященной кросс-культурному взаимодействию в постсоветском пространстве. Для меня это способ осмыслить общее прошлое и совместное будущее.