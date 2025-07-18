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Трамп разбивает и Кока-Колу

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Айдын Керимов, автор haqqin.az
03:04 796

Когда кажется, что Дональд Трамп уже вмешался во всё, во что только можно — от Ближнего Востока до климата на Марсе, он вдруг разворачивается в сторону… холодильника. Да-да, того самого, в котором поблёскивает бутылка Coca-Cola. Со вчерашнего дня Трамп решил официально реформировать самый популярный в мире напиток, написав в своей соцсети Truth Social следующее:

«С тростниковым сахаром будет лучше. Поверьте мне!»

На самом деле под лозунгом новой инициативы Make America Healthy Again (MAГA), Дональд Трамп бросает вызов главному врагу желудка американцев — кукурузному сиропу, на котором делается Coca-Cola.

Почему?

На самом деле под лозунгом новой инициативы Make America Healthy Again (MAГA), Дональд Трамп бросает вызов главному врагу желудка американцев — кукурузному сиропу, на котором делается Coca-Cola

Во-первых, потому, что в отличие от тростникового сахара кукурузу выращивают не во Флориде, являющейся родным штатом президента. А во-вторых, кукуруза это Средний Запад - и традиционно голосующий за демократов, а потому электорально ненадежный. Зато тростниковый сахар, на котором по предложению Трампа должна производиться Coca-Cola — это чистая, белая, сладкая и сугубо республиканская субстанция. Как Америка времён Рональда Рейгана.

Напомним, что в годы первого президентства Трамп установил в Овальном кабинете специальную кнопку для вызова помощника с бутылочкой Diet Coke на серебряном подносе. И вот теперь, вернувшись в Белый дом, (и вновь в образе спасителя Отечества), он решил: коль скоро прославленную газировку предпочитает президент, значит, пить её должны только с настоящим сахаром, а не с кукурузным подсластителем. Иначе это уже не Америка вовсе, а какое-то жидкое недоразумение с фруктозой.

Эксперты-диетологи уже чешут затылки: дело в том, что для здоровья человека разницы между кукурузным сиропом и тростниковым сахаром практически нет. Но кого волнуют эти диетологические нюансы, когда на кону судьба очередной идеи президента США?

Тем более что Роберт Кеннеди-младший, министр здравоохранения в кабинете Трампа, поддержал трамповскую инициативу. Видимо, просто рад, что хоть раз внимание прессы переключилось с вакцин на что-то более игристое.

Зато производители кукурузы — старейшие лоббисты на Капитолийском холме — уже начали хвататься за початки.

«Это удар по нашим фермерам!», — заявил Джон Боде, глава ассоциации кукурузоводов, по словам которого сомнительная идея Трампа приведет к «тысячам потерянных рабочих мест, росту цен и сахарному апокалипсису».

Словом, если бы кукуруза умела рыдать, то над всем штатом Айовой пролился бы сладкий ливень.

«Сначала он [Трамп] обещал защитить вас от мигрантов, - иронизируют пользователи американских соцсетей. - Потом — от ветряков. Затем от «лживых СМИ» и вот теперь — от кукурузного сиропа. Сегодня он решает за нас, на каком сахаре должна быть кола, хотя сам пьет Diet Coke. Завтра может пересмотреть состав Snickers или предложит национализировать кетчуп. А что послезавтра? Призовет нацию пересмотреть рецепт Конституции?..»

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