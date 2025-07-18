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Миллионы евро за вымышленное освобождение арестованных журналистов

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Ирина Вишнякова, автор haqqin.az
03:13 776

В эпоху, когда искусственный интеллект всё чаще выступает не помощником, а противником, голосовой дипфейк становится новым фронтом цифрового мошенничества. Сегодня линия обороны проходит не через пароли и коды, а через миллисекунды акустических отклонений. Израильская компания Multicall разработала один из первых действительно рабочих щитов в этой области — биометрическую платформу верификации голоса, способную в реальном времени отличать мать от хакера, а начальника — от фальшивого аватара.

Сценарий звучит как фрагмент из шпионского триллера: вы получаете звонок от близкого родственника, его голос дрожит, он в беде, ему нужная срочная помощь. Естественно, вы тут же откликаетесь, срочно переводите родственнику деньги, а спустя часы выясняется, что вы стали жертвой клонированного голоса. Сегодня технология фейковых голосов достигла такого уровня, что распознать подделку без помощи специализированных алгоритмов не может даже специалист по акустике.

На фоне лавинообразного роста генеративных систем искусственного интеллекта возможность «подделать» не только картинку, но и голос — уже не вопрос «если», а вопрос «когда и где»

С февраля этого года зафиксировано множество атак, связанных с голосовой подменой, включая громкий случай в Италии, где министр обороны якобы "уговорил" предпринимателей перевести миллионы евро за вымышленное освобождение журналистов. Ежегодный экономический ущерб от подобных атак уже оценивается в миллиарды долларов, а риски выходят за пределы финансовой сферы, затрагивая оборонные и государственные коммуникации.

Multicall разрабатывает систему идентификации, использующую поведенческую и биометрическую верификацию речи в реальном времени. В основе технологии — ансамбли нейронных сетей, обученные на миллионах аудиосэмплов. Они учитывают не только акустические характеристики, но и индивидуальные поведенческие параметры говорящего: интонации, темп, микро-паузы, частотную модуляцию. Система способна отличить реального человека даже в случае его физического недомогания, усталости или искажённой связи.

Принцип работы напоминает многоуровневую проверку: в момент звонка алгоритм параллельно сравнивает голос с ранее зарегистрированным биометрическим «профилем» — будь то руководитель, клиент, офицер службы безопасности или член семьи. Если параметры не совпадают — звучит сигнал тревоги.

Решения Multicall уже интегрированы в инфраструктуру Scannovate — израильского подрядчика биометрических решений для Министерства внутренних дел и финансовых структур. Оценки точности идентификации, прошедшие закрытое тестирование, приближаются к 99,9 процента. Компания также ведёт переговоры с двумя десятками зарубежных банков о внедрении технологии на уровнях B2B и B2C-коммуникации.

На фоне лавинообразного роста генеративных систем искусственного интеллекта возможность «подделать» не только картинку, но и голос — уже не вопрос «если», а вопрос «когда и где». В этом контексте Multicall предлагает не просто продукт, а платформу базовой цифровой безопасности. Как когда-то антиспам стал обязательным элементом почтового сервиса, так и голосовая биометрия становится сегодня неотъемлемой частью коммуникационной защиты.

Таким образом, если будущее за ИИ, то и защита от него — тоже дело ИИ. И в этом симметричном конфликте Multicall выглядит не просто как ещё один стартап, а как технологический барьер, отделяющий подлинное доверие от цифровой симуляции.

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