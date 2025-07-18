Миллионы евро за вымышленное освобождение арестованных журналистов

Сценарий звучит как фрагмент из шпионского триллера: вы получаете звонок от близкого родственника, его голос дрожит, он в беде, ему нужная срочная помощь. Естественно, вы тут же откликаетесь, срочно переводите родственнику деньги, а спустя часы выясняется, что вы стали жертвой клонированного голоса. Сегодня технология фейковых голосов достигла такого уровня, что распознать подделку без помощи специализированных алгоритмов не может даже специалист по акустике.

В эпоху, когда искусственный интеллект всё чаще выступает не помощником, а противником, голосовой дипфейк становится новым фронтом цифрового мошенничества. Сегодня линия обороны проходит не через пароли и коды, а через миллисекунды акустических отклонений. Израильская компания Multicall разработала один из первых действительно рабочих щитов в этой области — биометрическую платформу верификации голоса, способную в реальном времени отличать мать от хакера, а начальника — от фальшивого аватара.

С февраля этого года зафиксировано множество атак, связанных с голосовой подменой, включая громкий случай в Италии, где министр обороны якобы "уговорил" предпринимателей перевести миллионы евро за вымышленное освобождение журналистов. Ежегодный экономический ущерб от подобных атак уже оценивается в миллиарды долларов, а риски выходят за пределы финансовой сферы, затрагивая оборонные и государственные коммуникации.

Multicall разрабатывает систему идентификации, использующую поведенческую и биометрическую верификацию речи в реальном времени. В основе технологии — ансамбли нейронных сетей, обученные на миллионах аудиосэмплов. Они учитывают не только акустические характеристики, но и индивидуальные поведенческие параметры говорящего: интонации, темп, микро-паузы, частотную модуляцию. Система способна отличить реального человека даже в случае его физического недомогания, усталости или искажённой связи.

Принцип работы напоминает многоуровневую проверку: в момент звонка алгоритм параллельно сравнивает голос с ранее зарегистрированным биометрическим «профилем» — будь то руководитель, клиент, офицер службы безопасности или член семьи. Если параметры не совпадают — звучит сигнал тревоги.

Решения Multicall уже интегрированы в инфраструктуру Scannovate — израильского подрядчика биометрических решений для Министерства внутренних дел и финансовых структур. Оценки точности идентификации, прошедшие закрытое тестирование, приближаются к 99,9 процента. Компания также ведёт переговоры с двумя десятками зарубежных банков о внедрении технологии на уровнях B2B и B2C-коммуникации.

На фоне лавинообразного роста генеративных систем искусственного интеллекта возможность «подделать» не только картинку, но и голос — уже не вопрос «если», а вопрос «когда и где». В этом контексте Multicall предлагает не просто продукт, а платформу базовой цифровой безопасности. Как когда-то антиспам стал обязательным элементом почтового сервиса, так и голосовая биометрия становится сегодня неотъемлемой частью коммуникационной защиты.

Таким образом, если будущее за ИИ, то и защита от него — тоже дело ИИ. И в этом симметричном конфликте Multicall выглядит не просто как ещё один стартап, а как технологический барьер, отделяющий подлинное доверие от цифровой симуляции.