Немецкие точность и пунктуальность? Нет, немецкий абсурд!

Немцы славятся своей педантичностью, дисциплиной и любовью к порядку. Но ничем необъяснимый промах, который допустили организаторы стартовавших в Германии 32-х Всемирных студенческих игр, на этот раз говорит о явном недостатке ответственности и серьезного отношения к делу.

14 июля, за два дня до церемонии открытия Игр, организаторы распространили на весь мир пресс-релиз. В нем говорилось, что в Универсиаде примут участие более 9200 человек из более чем 150 стран. Более того, сообщалось, что такое количество - абсолютный рекорд для Всемирных студенческих игр.

Важно еще раз отметить, что все это происходило за два дня до старта Универсиады, когда количество команд, которые выступят на соревнованиях, уже давно окончательно известно. Однако во время традиционного парада атлетов на церемонии открытия стало ясно, что ни о каких 150 странах не может быть и речи. На арену вышли 104 делегации, а также команда нейтральных спортсменов, в которую входят россияне и белорусы.

Как могло получиться так, что за два дня до Игр Германия трубит на весь мир о рекордных 150 странах-участницах, а на деле их оказывается 104? Куда испарились 46 команд? Не могли же они разом взять и отказаться от участия в последний момент. Получается, что это чей-то очень серьезный косяк, который организаторы теперь упорно пытаются скрыть. Так, например, в репортаже после церемонии открытия число стран уже не упоминалось. А на официальное обращение с вопросом о точном количестве команд-участниц организаторы не отвечают.

Более того, многие крупнейшие немецкие и мировые СМИ продолжают дезинформировать свою аудиторию, сообщая о небывалых доселе 150 делегациях, якобы приехавших на Универсиаду в Германию. Абсурд, да и только!

Напомним, Азербайджан представлен на нынешних Играх 71 спортсменом в 12 видах спорта. Ожидается, что первые медали наша сборная завоюет сегодня.