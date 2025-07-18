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Украинские беспилотники атаковали Москву и регионы России

09:05 2039

Ночью Россию атаковали беспилотники, взрывы звучали в Москве и Дзержинске.

В частности, российские телеграм-каналы сообщают, что в Дзержинске Нижегородской области прозвучало не менее десяти взрывов. По словам местных жителей, БПЛА атаковали цели в районе местной промзоны, «очевидцы утверждают, что БПЛА летели очень низко. Также сообщается о проблемах с подключением к интернету в области».

В Дзержинске расположены несколько заводов, которые производят различные боеприпасы и полуфабрикаты для них.

Также дроны атаковали Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников на подлете к городу. По сообщениям российских СМИ, местные жители слышали звуки взрывов, в частности, в Истринском районе, рядом со Звенигородом и Зеленоградом. Кроме того, по данным российских пабликов, не менее четырех взрывов было слышно в пригороде Орла.

Ограничения на прием и выпуск авиарейсов вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Работу также приостанавливали калужский аэропорт Грабцево и московские Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас они вновь работают.

В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России и аннексированного Крыма 73 украинских беспилотника, из них 10 — над Московским регионом. По данным Минобороны, больше всего беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 31. Еще 17 дронов перехвачены в небе над Орловской областью, четыре — над территорией аннексированного Крыма, три — над акваторией Азовского моря. По два беспилотника системы ПВО сбили над Смоленской и Нижегородской областями, по одному — в небе над территорией Белгородской, Калужской, Воронежской областей и над акваторией Черного моря.

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