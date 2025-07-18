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В Америке разгорелся скандал: Трамп грозит судом «третьесортной газете»

09:59 606

Президент США Дональд Трамп заявил, что подаст в суд на газету The Wall Street Journal из-за публикации статьи о поздравительном письме с «непристойным рисунком», которое он, по версии газеты, написал финансисту Джеффри Эпштейну.

«The Wall Street Journal опубликовала ФЕЙКОВОЕ письмо, якобы адресованное [Джеффри] Эпштейну. Это не мои слова, не мой стиль речи. К тому же, я не рисую. Это не мои слова, я так не говорю. И я не рисую картинки. Я сказал Руперту Мердоку (американский медиамагнат и владелец газеты), что это афера, и что он не должен печатать эту поддельную историю. Но он все равно напечатал, и теперь я собираюсь засудить его вместе с его третьесортной газетой», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне  The Wall Street Journal написала, что в 2003 году помощница финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл собрала к его дню рождения альбом с письмами Трампа и «десятков других» соратников своего босса. Письмо Трампа газета называет «непристойным» и описывает его так: «Оно содержит несколько строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины, который, по-видимому, был нарисован от руки жирным маркером…». Открытка заканчивается текстом: «С праздником — и пусть каждый день станет еще одной чудесной тайной».

Трамп в разговоре с The Wall Street Journal заявил, что не писал этого письма и не делал рисунка. «Это не моя работа. Это подделка. Это фальшивка от TheWall Street Journal», — сказал он, сообщив, что готовится подать иск, если газета опубликует статью.

После публикации WSJ Трамп поручил генпрокурору Пэм Бонди рассекретить часть материалов по делу Эпштейна. «На основе абсурдного количества внимания, уделяемого Джеффри Эпштейну, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все соответствующие показания большого жюри, с учетом одобрения суда. Это мошенничество, осуществляемое демократами, должно закончиться прямо сейчас», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Бонди ответила ему в X: «Президент Трамп, мы готовы завтра передать суду рассекреченные стенограммы заседания большого жюри».

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Он покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке. После его смерти Трамп, друживший с финансистом, неоднократно высказывал теорию о том, что Эпштейн вел «список клиентов», которым «одалживал» несовершеннолетних для секса — и что в этом списке могли быть демократы. Он обещал опубликовать список после своего возвращения на пост президента. Однако 7 июля Минюст США и ФБР опубликовали служебную записку, из которой следовало у них нет доказательств существования «списка клиентов» Эпштейна. Это вызвало недовольство в том числе среди наиболее преданных сторонников Трампа из лагеря MAGA.

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