В американской разведке подтвердили: Пезешкиан был ранен при ударе Израиля

Источники в американской разведке подтвердили телеканалу CBS News, что президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен во время одной из атак Израиля в июне в ходе 12-дневной войны с Ираном.

Источники заявили, что сообщения иранских государственных СМИ о том, что Пезешкиан присутствовал на заседании Высшего совета национальной безопасности в момент нанесения удара, верны. В сообщении государственных СМИ говорится, что президент Ирана получил травмы ноги, когда выбирался через аварийную шахту.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в начале этого месяца Пезешкиан заявил, что Израиль пытался убить его, обстреляв район, в котором он находился. На вопрос, считает ли он, что Израиль пытался его убить, Пезешкиан ответил: «Да, они пытались. И действовали соответственно, но потерпели неудачу». «За покушением на мою жизнь стояли не Соединенные Штаты. За ним стоял Израиль. Я был на встрече. Мы обсуждали пути продвижения вперед», - сказал он в интервью.

Заместитель главы администрации президента по коммуникациям Мехди Табатабаи ранее заявлял в беседе с ливанским телеканалом Al Mayadeen, что израильская атака произошла в момент встречи Пезешкиана с командованием Вооруженных сил Ирана. Он охарактеризовал взрыв как «сильный», отметив, что цель нападения — сорвать или ликвидировать высшее военное руководство — не была достигнута.