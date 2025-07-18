Налет дронов и КАБов на Украину: есть жертвы. Дрон ударил и по машине раввина

Глава областной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что российские войска нанесли удар беспилотниками по Павлоградскому району, погиб 52-летний мужчина. Еще два человека пострадали, им оказали помощь на месте, добавил Лысак.

Ночью россияне атаковали Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины дронами и КАБами, в результате ударов есть погибшие и раненые.

В «Украинских железных дорогах» сообщили, что в Днепропетровской области российские военные нанесли удар по электровозу. Погиб машинист, его помощник получил ранение.

Кроме того, атакована Запорожская область. Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что российские войска нанесли удар по Степногорской общине корректируемыми авиабомбами, попав по жилой застройке. В результате налета погиб 64-летний мужчина.

Российские войска также нанесли удар по городу Чугуев в Харьковской области. По словам главы города Галины Минаевой, четыре человека получили ранения. Повреждены жилые дома и учебное заведение.

В Херсоне дрон атаковал ехавший по дороге автомобиль главного раввина города и области Йосефа-Ицхака Вольфа, сообщили в Объединенной еврейской общине Украины. В машине находились сам раввин и члены его семьи, при ударе они не пострадали. По словам главного раввина Украины Моше Асмана, атака произошла утром в пятницу. «Я только что разговаривал с ним по телефону. В момент удара в машине находились раввин, его жена и маленькая дочь. Дрон влетел в машину на очень высокой скорости! Слава Богу, они не пострадали! Это великое чудо!» — написал Моше Асман. Он также опубликовал видео, на котором виден автомобиль с поврежденным капотом.

Всего в течение ночи российские войска запустили по Украине 35 ударных дронов и беспилотников-имитаторов, заявили в Воздушных силах ВСУ. 11 ударных дронов типа «Шахед» были сбиты.