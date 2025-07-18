Сирия опять превратилась в поле боя

В западных районах Сувейды происходят ожесточённые столкновения. Племенные формирования окружили город Сувейда с трёх сторон и продолжают наступление на поддерживаемых Израилем друзов. Представители сирийских властей маскируют официальные автомобили и скрывают логотипы перед тем, как вступить в Дейр-эз-Зор против друзов. США призывают своих граждан срочно покинуть Сирию. В заявлении дипмиссии отмечается, что для выезда доступен сухопутный переход через границу с Иорданией. Сообщается, что представители напавших на друзов бедуинов связались с официальным Дамаском с просьбой оказать поддержку, однако в правительстве им заявили, что готовы действовать лишь в случае, если все стороны и вооружённые группировки сдадут оружие и полностью передадут управление провинцией государству. pic.twitter.com/rzRI6oI59i — Newsfeed (@Newsfeed883920) July 18, 2025

Большая колонна из более чем 60 военных транспортных средств ООН выехала из Аль-Рафида на окраине Кунейтры на юге Сирии и направилась в неизвестном направлении. pic.twitter.com/9jPNBSKcNn — Newsfeed (@Newsfeed883920) July 18, 2025

*** 12:14 Правительственные силы Сирии возобновили попытки штурма города Эс-Сувейда на юге страны. Об этом сообщают местные источники. Одновременно отмечается продвижение в направлении города вооруженных формирований, подконтрольных бедуинским племенам и кланам. На окраинах населенного пункта идут ожесточенные столкновения с друзскими боевыми отрядами. На фоне эскалации конфликта глава МИД Израиля Гидеон Саар распорядился направить в Эс-Сувейду пакет гуманитарной помощи друзскому населению. В заявлении внешнеполитического ведомства Израиля говорится, что решение о предоставлении помощи принято «в свете недавних нападений на друзов в Эс-Сувейде и серьезной гуманитарной ситуации в этом районе, а также в соответствии с потребностями на местах». Согласно данным МИД Израиля, общая стоимость пакета гуманитарной помощи составит 2 миллиона шекелей (около 594,8 тысячи долларов США по текущему курсу). В него войдут продовольственные наборы, медицинское оборудование, аптечки первой помощи и лекарства. pic.twitter.com/EKUQnclkN9 — Newsfeed (@Newsfeed883920) July 18, 2025 pic.twitter.com/FLaAZ32HVa — Newsfeed (@Newsfeed883920) July 18, 2025

Правительственные силы Сирии снова предпринимают попытки штурма мятежного города Сувейда pic.twitter.com/AJoabyJEu4 — Seymur Bakshev (@SBakshev) July 18, 2025

*** 11:18 В сирийской провинции Эс-Сувейда сохраняется крайне напряженная обстановка. Ожесточенные столкновения между вооруженными отрядами арабских племен и друзскими формированиями продолжаются вблизи административного центра региона. Министерство внутренних дел Сирии сообщило, что подразделения сил общественной безопасности уже вошли в сельские районы провинции и готовятся к развертыванию в самом городе. По словам официального представителя ведомства, правительственные силы «готовятся подавить столкновения между местными жителями» и навести порядок в регионе. Решение о вмешательстве было принято, несмотря на ранее озвученное предупреждение со стороны Израиля, призывающего Дамаск воздержаться от военных операций в Эс-Сувейде. На фоне эскалации конфликта посольство США в Дамаске распространило заявление с призывом ко всем американским гражданам немедленно покинуть территорию Сирии. В сообщении указано, что для выезда доступен сухопутный переход через границу с Иорданией. Дипломаты подчеркивают, что безопасность американцев находится под угрозой из-за нестабильности в южных районах страны.

В провинции Эс-Сувейда продолжаются ожесточенные столкновения pic.twitter.com/TW7jtnalvP — Seymur Bakshev (@SBakshev) July 18, 2025

*** 10:29 Силы внутренней безопасности Сирии готовятся войти в город Эс-Сувейда, чтобы положить конец вооруженным столкновениям между членами движения «Хиджри» (друзы) и силами арабских племен. Об этом сообщает телеканал Syria TV. Издание Levant 24 также передает, что колонны сил безопасности уже движутся в направлении города. Ранее 18 июля в Эс-Сувейду вошли вооруженные отряды арабских племен. Как сообщает Syria TV, 17 июля в Эс-Сувейде вспыхнули ожесточенные бои между силами самообороны друзов и отрядами арабских племен, поддерживаемыми правительством. Агентство SANA 17 июля сообщило о массовых убийствах бедуинских ополченцев в Эс-Сувейде. Газета Al Watan утверждает, что за нападениями стоят сторонники друзского шейха Хикмета аль-Хаджари, призывающего к неповиновению центральной власти и выступающего за сближение с Израилем.

Силы внутренней безопасности готовятся войти в Сувейду pic.twitter.com/33DuHYIfRU — Seymur Bakshev (@SBakshev) July 18, 2025