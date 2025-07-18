Сирия опять превратилась в поле боя

В западных районах Сувейды происходят ожесточённые столкновения.
Племенные формирования окружили город Сувейда с трёх сторон и продолжают наступление на поддерживаемых Израилем друзов.
Представители сирийских властей маскируют официальные автомобили и скрывают логотипы перед тем, как вступить в Дейр-эз-Зор против друзов.
США призывают своих граждан срочно покинуть Сирию. В заявлении дипмиссии отмечается, что для выезда доступен сухопутный переход через границу с Иорданией.
Сообщается, что представители напавших на друзов бедуинов связались с официальным Дамаском с просьбой оказать поддержку, однако в правительстве им заявили, что готовы действовать лишь в случае, если все стороны и вооружённые группировки сдадут оружие и полностью передадут управление провинцией государству.
July 18, 2025
Большая колонна из более чем 60 военных транспортных средств ООН выехала из Аль-Рафида на окраине Кунейтры на юге Сирии и направилась в неизвестном направлении.
July 18, 2025
*** 12:14
Правительственные силы Сирии возобновили попытки штурма города Эс-Сувейда на юге страны. Об этом сообщают местные источники.
Одновременно отмечается продвижение в направлении города вооруженных формирований, подконтрольных бедуинским племенам и кланам. На окраинах населенного пункта идут ожесточенные столкновения с друзскими боевыми отрядами.
На фоне эскалации конфликта глава МИД Израиля Гидеон Саар распорядился направить в Эс-Сувейду пакет гуманитарной помощи друзскому населению. В заявлении внешнеполитического ведомства Израиля говорится, что решение о предоставлении помощи принято «в свете недавних нападений на друзов в Эс-Сувейде и серьезной гуманитарной ситуации в этом районе, а также в соответствии с потребностями на местах».
Согласно данным МИД Израиля, общая стоимость пакета гуманитарной помощи составит 2 миллиона шекелей (около 594,8 тысячи долларов США по текущему курсу). В него войдут продовольственные наборы, медицинское оборудование, аптечки первой помощи и лекарства.
July 18, 2025
July 18, 2025
Правительственные силы Сирии снова предпринимают попытки штурма мятежного города Сувейда pic.twitter.com/AJoabyJEu4— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 18, 2025
*** 11:18
В сирийской провинции Эс-Сувейда сохраняется крайне напряженная обстановка. Ожесточенные столкновения между вооруженными отрядами арабских племен и друзскими формированиями продолжаются вблизи административного центра региона.
Министерство внутренних дел Сирии сообщило, что подразделения сил общественной безопасности уже вошли в сельские районы провинции и готовятся к развертыванию в самом городе. По словам официального представителя ведомства, правительственные силы «готовятся подавить столкновения между местными жителями» и навести порядок в регионе.
Решение о вмешательстве было принято, несмотря на ранее озвученное предупреждение со стороны Израиля, призывающего Дамаск воздержаться от военных операций в Эс-Сувейде.
На фоне эскалации конфликта посольство США в Дамаске распространило заявление с призывом ко всем американским гражданам немедленно покинуть территорию Сирии. В сообщении указано, что для выезда доступен сухопутный переход через границу с Иорданией. Дипломаты подчеркивают, что безопасность американцев находится под угрозой из-за нестабильности в южных районах страны.
В провинции Эс-Сувейда продолжаются ожесточенные столкновения pic.twitter.com/TW7jtnalvP— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 18, 2025
*** 10:29
Силы внутренней безопасности Сирии готовятся войти в город Эс-Сувейда, чтобы положить конец вооруженным столкновениям между членами движения «Хиджри» (друзы) и силами арабских племен. Об этом сообщает телеканал Syria TV.
Издание Levant 24 также передает, что колонны сил безопасности уже движутся в направлении города. Ранее 18 июля в Эс-Сувейду вошли вооруженные отряды арабских племен.
Как сообщает Syria TV, 17 июля в Эс-Сувейде вспыхнули ожесточенные бои между силами самообороны друзов и отрядами арабских племен, поддерживаемыми правительством. Агентство SANA 17 июля сообщило о массовых убийствах бедуинских ополченцев в Эс-Сувейде.
Газета Al Watan утверждает, что за нападениями стоят сторонники друзского шейха Хикмета аль-Хаджари, призывающего к неповиновению центральной власти и выступающего за сближение с Израилем.
Силы внутренней безопасности готовятся войти в Сувейду pic.twitter.com/33DuHYIfRU— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 18, 2025
Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа обвинил «незаконные вооруженные формирования» в срыве перемирия. Аш-Шараа призвал стороны к «спокойствию и сдержанности», пообещав, что все виновные в насилии будут привлечены к ответственности независимо от их этнической принадлежности. Он также предостерег Израиль от вмешательства во внутренние дела Сирии, подчеркнув, что действия Тель-Авива «лишь усугубляют и осложняют ситуацию в регионе».
Сирийские власти также заявили, что «вооруженные группировки» нарушили режим прекращения огня, установленный после вывода правительственных войск из города. В администрации президента Сирии отметили, что решение об отводе войск было принято с целью избежать эскалации, но вооруженные формирования, несмотря на договоренности, применили силу против мирных жителей.
Между тем в ночь на 18 июля в соцсетях была распространена фейковая информация о том, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа якобы экстренно с семьей покинул Дамаск и перебрался в Идлиб. Официальных подтверждений данной информации нет.
Параллельно с событиями в Сирии госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. В заявлении Госдепартамента говорится, что стороны обсудили ситуацию в Сирии, отношения с Ираном, безопасность на Красном море и прекращение боевых действий в Судане. Также отмечено стремление к укреплению двустороннего сотрудничества.
Тем временем телеканал Al Mayadeen сообщил об ударах израильских беспилотников по позициям племенных ополченцев на западе провинции Эс-Сувейда. По данным канала, было совершено не менее четырех рейдов, однако информации о потерях среди бедуинов не поступало. Ранее беспилотники атаковали автоколонны с ополченцами на трассе Пальмира — Хомс.