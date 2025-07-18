Масштабная антитеррористическая операция в Турции

В Турции в ходе масштабной антитеррористической операции, проведенной за последние две недели, были задержаны 153 предполагаемых члена террористической организации ИГИЛ.
Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети X.
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 18, 2025
По его словам, задержания прошли в 28 провинциях страны, включая крупные города — Стамбул, Измир, Анталью и Бурсу.
«Задержанные подозреваются в участии в деятельности ИГИЛ, финансировании аффилированных с ней псевдогуманитарных организаций и распространении террористической пропаганды в социальных сетях», — отметил Ерликая.