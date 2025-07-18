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Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск

Масштабная антитеррористическая операция в Турции

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10:44 1197

В Турции в ходе масштабной антитеррористической операции, проведенной за последние две недели, были задержаны 153 предполагаемых члена террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети X.

По его словам, задержания прошли в 28 провинциях страны, включая крупные города — Стамбул, Измир, Анталью и Бурсу.

«Задержанные подозреваются в участии в деятельности ИГИЛ, финансировании аффилированных с ней псевдогуманитарных организаций и распространении террористической пропаганды в социальных сетях», — отметил Ерликая.

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