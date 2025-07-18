«Самый жесткий»: Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций

По ее словам, одобренные ограничения станут одним из «самых жестких» пакетов санкций в отношении России на сегодняшний день.

Постпреды Евросоюза в пятницу согласовали 18-й пакет санкций в отношении России, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Корреспондент портала Euractiv Александра Бржозовски передает, что «постпреды Евросоюза этим утром приняли 18-й пакет санкций против России после того, как в четверг вечером Словакия перестала его блокировать».

Ожидается, что теперь ЕС завершит утверждение санкционного пакета уже на более высоком уровне, после чего перечень ограничительных мер будет опубликован в официальном журнале ЕС.

В рамках нового пакета под санкции попадут газопроводы «Северный поток», а также 105 судов российского теневого флота. Ограничения коснутся нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Также страны ЕС согласовали снижения потолка цен на нефть из России. Каллас не уточнила параметры, но, по информации дипломатических источников Reuters, он будет снижен примерно до $47,6 за баррель. Кроме того, будут введены ограничения на несколько китайских банков, которые, как считает ЕС, связаны с Россией и помогают обходить санкции. Также, по словам Каллас, ЕС окажет «большее давление» на российский оборонно-промышленный комплекс.

«Мы усилим давление на российскую военную промышленность и китайские банки, которые позволяют обходить санкции, а также блокируем экспорт технологий, используемых для беспилотников», — написала Каллас на своей странице в соцсети Х.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что 18-м пакетом санкций Европа нанесла удар «в самое сердце военной машины России».

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна, которая долгое время блокировала принятие санкционного пакета, поддержит его. Фицо рассказал, что договорился с Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии в связи с ценами на газ.

17-й пакет санкций ЕС был утвержден 20 мая, он ввел ограничения в отношении 189 танкеров теневого флота. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что давление на Россию продолжится, пока президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной.