USD 1.7000
EUR 1.9751
RUB 2.1730
Подписаться на уведомления
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
Новость дня
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск

«Самый жесткий»: Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций

новость дополнена
10:43 2436

Постпреды Евросоюза в пятницу согласовали 18-й пакет санкций в отношении России, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, одобренные ограничения станут одним из «самых жестких» пакетов санкций в отношении России на сегодняшний день.

Корреспондент портала Euractiv Александра Бржозовски передает, что «постпреды Евросоюза этим утром приняли 18-й пакет санкций против России после того, как в четверг вечером Словакия перестала его блокировать».

Ожидается, что теперь ЕС завершит утверждение санкционного пакета уже на более высоком уровне, после чего перечень ограничительных мер будет опубликован в официальном журнале ЕС.

В рамках нового пакета под санкции попадут газопроводы «Северный поток», а также 105 судов российского теневого флота. Ограничения коснутся нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Также страны ЕС согласовали снижения потолка цен на нефть из России. Каллас не уточнила параметры, но, по информации дипломатических источников Reuters, он будет снижен примерно до $47,6 за баррель. Кроме того, будут введены ограничения на несколько китайских банков, которые, как считает ЕС, связаны с Россией и помогают обходить санкции. Также, по словам Каллас, ЕС окажет «большее давление» на российский оборонно-промышленный комплекс.

«Мы усилим давление на российскую военную промышленность и китайские банки, которые позволяют обходить санкции, а также блокируем экспорт технологий, используемых для беспилотников», — написала Каллас на своей странице в соцсети Х.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что 18-м пакетом санкций Европа нанесла удар «в самое сердце военной машины России».

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна, которая долгое время блокировала принятие санкционного пакета, поддержит его. Фицо рассказал, что договорился с Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии в связи с ценами на газ.

17-й пакет санкций ЕС был утвержден 20 мая, он ввел ограничения в отношении 189 танкеров теневого флота. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что давление на Россию продолжится, пока президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной.

На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента
На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента главная тема
12:22 658
Кипр – еще одно яблоко раздора между Турцией и Израилем
Кипр – еще одно яблоко раздора между Турцией и Израилем новый поворот
17 июля 2025, 23:25 5459
Сын главы азербайджанской диаспоры не намерен мириться с решением суда
Сын главы азербайджанской диаспоры не намерен мириться с решением суда
12:37 309
Грузия отказала Армении
Грузия отказала Армении
12:27 660
Курды не сдают оружие. Турция рассматривает военный план
Курды не сдают оружие. Турция рассматривает военный план
11:20 2024
Пезешкиану пришлось пересесть на такси: машины его кортежа поломались
Пезешкиану пришлось пересесть на такси: машины его кортежа поломались
11:53 1146
Пезешкиана загоняют в угол
Пезешкиана загоняют в угол актуальный комментарий
17 июля 2025, 18:42 7429
«Самый жесткий»: Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций
«Самый жесткий»: Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций новость дополнена
10:43 2437
Сирия опять превратилась в поле боя
Сирия опять превратилась в поле боя видео; обновлено 12:46
12:46 3099
Налет дронов и КАБов на Украину: есть жертвы. Дрон ударил и по машине раввина
Налет дронов и КАБов на Украину: есть жертвы. Дрон ударил и по машине раввина видео
10:30 1294
В американской разведке подтвердили: Пезешкиан был ранен при ударе Израиля
В американской разведке подтвердили: Пезешкиан был ранен при ударе Израиля
10:10 1240

ЭТО ВАЖНО

На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента
На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента главная тема
12:22 658
Кипр – еще одно яблоко раздора между Турцией и Израилем
Кипр – еще одно яблоко раздора между Турцией и Израилем новый поворот
17 июля 2025, 23:25 5459
Сын главы азербайджанской диаспоры не намерен мириться с решением суда
Сын главы азербайджанской диаспоры не намерен мириться с решением суда
12:37 309
Грузия отказала Армении
Грузия отказала Армении
12:27 660
Курды не сдают оружие. Турция рассматривает военный план
Курды не сдают оружие. Турция рассматривает военный план
11:20 2024
Пезешкиану пришлось пересесть на такси: машины его кортежа поломались
Пезешкиану пришлось пересесть на такси: машины его кортежа поломались
11:53 1146
Пезешкиана загоняют в угол
Пезешкиана загоняют в угол актуальный комментарий
17 июля 2025, 18:42 7429
«Самый жесткий»: Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций
«Самый жесткий»: Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций новость дополнена
10:43 2437
Сирия опять превратилась в поле боя
Сирия опять превратилась в поле боя видео; обновлено 12:46
12:46 3099
Налет дронов и КАБов на Украину: есть жертвы. Дрон ударил и по машине раввина
Налет дронов и КАБов на Украину: есть жертвы. Дрон ударил и по машине раввина видео
10:30 1294
В американской разведке подтвердили: Пезешкиан был ранен при ударе Израиля
В американской разведке подтвердили: Пезешкиан был ранен при ударе Израиля
10:10 1240
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться