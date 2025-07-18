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Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
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Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск

Eurofighter Typhoon для Турции

10:51 1452

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин еще не принял окончательное решение по поводу выдачи экспортных лицензий на истребители Eurofighter Typhoon для Турции, но отметил, что переговоры движутся в позитивном направлении. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

«Мы еще не приняли решение по поводу экспортных лицензий, но мы движемся к хорошему варианту, которое позволит или обеспечит такую экспортную лицензию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я не буду комментировать, какие страны рассматриваются в этом контексте», — заявил Мерц.

Отметим, что встреча двух лидеров прошла в Лондоне, где Стармер и Мерц обсудили ключевые международные вызовы — от ситуации в Украине до кризиса в секторе Газа и будущего евроатлантической безопасности.

Стармер подчеркнул важность укрепления отношений между Великобританией и Германией, назвав подписанное в этот день соглашение «началом новой эры».

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