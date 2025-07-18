Нефть дорожает

Цены на нефть идут вверх в пятницу из-за тревог о предложении после атак дронов на нефтяные месторождения на севере Ирака, а также ввиду указывающих на сжатость рынка фундаментальных факторов на фоне сильного летнего спроса, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent утром в пятницу выросли на 0,49% - до $69,86 за баррель, марки WTI подорожали на 0,46% - до $67,85 за баррель.

В результате четырех дней атак дронов на нефтяные месторождения в иракском Курдистане, из-за которых была приостановлена работа половины добывающих мощностей в регионе, контракты накануне выросли на $1. Производство нефти в полуавтономном регионе уменьшилось с примерно 280 000 баррелей в сутки до 140 000-150 000 баррелей в сутки, сказали два представителя энергетической отрасли.

Кроме того, поддержку рынку оказал сезонный спрос на поездки. В первые две недели июля мировой спрос на нефть составил в среднем 105,2 миллиона баррелей в сутки, что на 600 000 баррелей в сутки больше, чем годом ранее, и в целом соответствует прогнозу, говорится в аналитической записке аналитиков JPMorgan.

В то же время на рынок давит неопределенность вокруг итоговой политики пошлин США, а также планы крупных производителей нефти свернуть сокращение добычи, что увеличит предложение.