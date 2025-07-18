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Нефть дорожает

обновлено 11:44
11:44 1089

Цены на нефть идут вверх в пятницу из-за тревог о предложении после атак дронов на нефтяные месторождения на севере Ирака, а также ввиду указывающих на сжатость рынка фундаментальных факторов на фоне сильного летнего спроса, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent утром в пятницу выросли на 0,49% - до $69,86 за баррель, марки WTI подорожали на 0,46% - до $67,85 за баррель.

В результате четырех дней атак дронов на нефтяные месторождения в иракском Курдистане, из-за которых была приостановлена работа половины добывающих мощностей в регионе, контракты накануне выросли на $1. Производство нефти в полуавтономном регионе уменьшилось с примерно 280 000 баррелей в сутки до 140 000-150 000 баррелей в сутки, сказали два представителя энергетической отрасли.

Кроме того, поддержку рынку оказал сезонный спрос на поездки. В первые две недели июля мировой спрос на нефть составил в среднем 105,2 миллиона баррелей в сутки, что на 600 000 баррелей в сутки больше, чем годом ранее, и в целом соответствует прогнозу, говорится в аналитической записке аналитиков JPMorgan.

В то же время на рынок давит неопределенность вокруг итоговой политики пошлин США, а также планы крупных производителей нефти свернуть сокращение добычи, что увеличит предложение.

* * * 10:55

По данным на 9:15 по бакинскому времени, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $68,77 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты снизились в цене на $0,19 (0,28%), до $68,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,38 (0,57%), до $66,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,14 (0,21%), до $66,38 за баррель.

Трейдеры продолжают внимательно следить за новостями, касающимися сферы мировой торговли. Президент США Дональд Трамп заявил накануне в интервью телеканалу Real America's Voice, что планирует ввести одинаковую пошлину на ввоз товаров из 150 стран мира в размере 10-15%.

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке также выросла — на $0,31, или 0,43%, составив $72,67 за баррель.

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