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Экс-министр обороны Украины Умеров получил новую должность

новость дополнена
11:10 1575

Рустем Умеров, занимавший пост министра обороны Украины, назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Умеров возглавлял Министерство обороны Украины с сентября 2023 по июль 2025 года. 14 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить на пост министра обороны Дениса Шмыгаля, возглавлявшего в тот момент правительство. Вместо Шмыгаля премьер-министром стала Юлия Свириденко.

Умерова называли главным кандидатом на пост посла Украины в США. Однако возглавить дипмиссию в итоге было предложено Ольге Стефанишиной, занимавшей пост вице-премьера — министра юстиции в правительстве Дениса Шмыгаля.

По версии источников «РБК-Украины», Умеров, вместо работы послом, сосредоточится на переговорах с Россией. Именно он, напоминало издание, возглавлял украинскую группу на переговорах в стамбульском формате. На посту секретаря СНБО Рустем Умеров сменил Александра Литвиненко, который до назначения на эту должность в марте 2023 года возглавлял Службу внешней разведки Украины.

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